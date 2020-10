L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania, colpito dal Coronavirus. Sono quattro i casi di Covid. C’è anche un giocatore tra gli asintomatici, si tratta dell’attaccante Reginaldo.

Difficoltà per il ritorno da Francavilla: il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino ha dovuto spostare il viaggio di ritorno. L’aereo prenotato per la serata di oggi, non potrà essere sfruttato ed è stato pagato a vuoto, vista la rinuncia last minute.





La squadra tornerà in bus sobbarcandosi nove ore di viaggio.