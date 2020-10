L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida fra Bisceglie e Palermo.

Ancora palermitani contro il Palermo: dopo Santoro e D’Angelo ci proveranno Priola, Vitale, Tarantino e Musso a far male alla squadra della loro in città.





Senza dimenticare l’allenatore Bucaro, anche lui palermitano doc. «Non sono stato mai realmente vicino al Palermo –ha raccontato –, forse per i media e i social network. Ci fu un mezzo contatto, ma credo che il mio nome sia stato fatto girare ad hoc, quando già si sapeva chi avrebbe allenato i rosanero in D. Essendo palermitano, so quanto la gente è attaccata alla squadra rosanero. In questo momento però io ho interesse solo per le sorti del Bisceglie che per me equivale al Real Madrid. In campo penserò solo alla mia squadra, non mi farò prendere dalle emozioni».