L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dell’evoluzione di Langella. Il 2020 – si legge – ha ribaltato il giudizio sulla stagione del centrocampista. L’ex centrocampista del Bari è tra i giocatori più utilizzati da Pergolizzi e domani contro l’FC Messina sarà la quarta partita consecutiva da titolare per lui. All’inizio Langella era considerato un’alternativa a Kraja, ma anche a causa di qualche assenza ha trovato spazio in diverse zone del Campo. Pergolizzi lo ha provato in queste settimane anche da terzino destro. Al suo arrivo in Sicilia, Langella era fresco vincitore del campionato di serie D con il Bari e con il passare delle domeniche sono calate le sue quotazioni. Grazie al gol contro il Marsala però la sua stagione è cambiata, così il centrocampista è andato in gol anche contro il San Tommaso e ha offerto una buona prestazione contro il Roccella. Domenica scorsa poi è stato decisivo contro il Marina di Ragusa con l’assist a Sforzini.