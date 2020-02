L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del colpo a sorpresa messo a segno ieri dal Palermo. Si tratta di Lorenzo Lucca, centravanti che ha appena rescisso con il Torino. Questa estate era tornato in granata dopo una grande stagione in Primavera 2 con la maglia del Brescia, dove ha siglato 16 gol in 18 presenze. Nella stagione in corso, in Primavera 1 aveva segnato 2 gol e 3 assist nelle prime sei giornate, poi è finito ai margini. Alto 190 cm, Lucca è un attaccante da area di rigore, tanto che a Brescia è stato accostato a Caracciolo. Oggi sarà a disposizione di Pergolizzi che intanto è orientato a proporre la difesa a 4, con Accardi che tornerà titolare dopo un mese e mezzo.