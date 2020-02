L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole dell’attaccante dell’FC Messina Carbonaro. Il centravanti domani affronterà la sua squadra, il Palermo e ha parlato così: «In queste settimane abbiamo dimostrato che non ero io bravo: è il sistema di gioco a mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori, No, non è una partita normale. La mia città, il club che mi ha cresciuto e formato. Mi dispiace solo non arrivarci al 100%, ma sto facendo i salti mortali per raggiungere il top della forma».