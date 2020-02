L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole dell’attaccante dell’FC Messina Carbonaro. Gara d’andata?: «In effetti è stata decisa da un episodio, come pensavo. Domenica mi aspetto lo stesso tipo di gara. Tesa e chiusa, perché da ambo i lati c’è gente che può far male alla prima occasione. Saranno gli episodi a indirizzarla. Se il karma funziona, stavolta tocca a noi». Colpaccio possibile? «In ballo per noi c’è un’impresa da compiere, ma dopo aver scalato la classifica non vogliamo fermarci. Quando mesi addietro dicevo che questa squadra sarebbe arrivata in alto, mi prendevano per pazzo. Oggi la classifica mi dà ragione. Ma di assurdità ne ho lette e sentite anche sul Palermo: è una grande squadra, punto. Sono primi dall’inizio del torneo, con merito».