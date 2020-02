L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla degli ultimi colpi di mercato arrivati in serie A. Si è chiusa la finestra invernale di mercato. L’ultima operazione depositata è stata quella della Juventus, che ha tesserato il baby Jonas Jakob Rouhi (17). Vasco Regini (29), qualche istante prima è passato dalla Samp al Parma. Maratona notturna tra Fiorentina e Verona per Sofyane Amrabat (23), centrocampista olandese di origini marocchine. Dopo i colloqui degli agenti col presidente Setti, i dirigenti viola pareggiano l’offerta del Napoli: 20 milioni più bonus. La stretta di mano permette di fi ssare le visite per l’ora di pranzo. Il Parma si assicura Gianluca Caprari (26) dalla Sampdoria: prestito oneroso a 2,5 milioni più diritto di riscatto a 9 milioni, obbligo legato alle presenze. Lucas Castro (30) dal Cagliari passa alla Spal in prestito con obbligo di riscatto (3 milioni più 1 in caso di salvezza del club di Ferrara), nell’ambito dello scambio che porta Alberto Paloschi (30) in Sardegna in prestito secco. Kevin Prince Boateng (33) svuota il suo armadietto. È pronto per volare in Turchia, al Besiktas, in prestito.

10.35 – L’Atalanta ufficializza Adrien Tameze (25), centrocampista preso dal Nizza: vestirà la maglia numero 5, per un fi nale di stagione in prestito con diritto di riscatto.

11.00 – Ufficiale il passaggio di Alfred Duncan (26) dal Sassuolo alla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 15 milioni.

11.30 – La Fiorentina uffi cializza il prestito biennale di Igor (22) dalla Spal, con obbligo di riscatto a 6 milioni. «Sono felice e pronto a giocare, anche con la Juve» fa sapere il difensore all’arrivo a Firenze.

13.00 – Lukas Haraslin (23), esterno d’attacco slovacco, passa al Sassuolo. Per lui trasferimento temporaneo dal Lechia Gdnsk con obbligo di riscatto legato alla salvezza del club. Preso anche Emiliano Gomez (19), punta scovata nella Primera Division uruguaiana, nel Boston River

14.00 – La Fiorentina, infastidita per le continue rifl essioni di Domenico Criscito (33), non con

vinto di lasciare il Genoa, molla il difensore e vira su Diego Laxalt (26) uruguaiano del Milan. Intanto Sofyan Amrabat (23), nuovo centrocampista viola dall’estate, commenta: «Ho scelto i viola perché mi ha dato le sensazioni migliori. Ho scelto col cuore. Ci vediamo in estate».

14.22 – Il Verona ufficializza il prestito con diritto di riscatto dall’Inter dell’esterno sinistro Federico Dimarco (22) dall’Inter.

15.00 – Vittorio Parigini (23) si trasferisce a titolo defi nitivo dal Torino al Genoa: per lui contratto di 5 anni. Poi sarà girato alla Cremonese in prestito.

15.15 – Alberto Cerri (23), attaccante, dal Cagliari va alla Spal in prestito secco: «Non me lo aspettavo: è successo tutto in un giorno».

15.40 – La Spal uffi cializza l’ingaggio di Ervin Zukanovic (32), svincolato. Per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo le esperienze con Samp, Genoa e anche Roma.

16.00 – Antonino LaGumina (23), attaccante, lascia l’Empoli, in Serie B, e passa alla Samp in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni.

16.15 – Il Lecce chiude per Nehuen Paz (26), difensore centrale del Bologna: prestito con riscatto a 2 milioni

16.23 – Christian Kouame (22) è della Fiorentina e, su Instagram, ringraziando il Genoa scrive: «Sono pronto e carico per questa nuova avventura in una società che ha creduto in me anche se in questo momento sono infortunato. Non vedo l’ora di scendere in campo e sdebitarmi».

16.30 – Diego Laxalt (26) non è convinto sulla formula proposta dalla Fiorentina. Il Milan, poi, lo richiama alla base dopo il complicarsi della trattativa per Antonee Robinson (22) del Wigan. Juan turbe (26) non ha raggiunto l’accordo economico col Genoa: l’operazione salta, nonostante l’intesa di massima con i messicani del Pumas per un prestito con riscatto a 4 milioni.

17.00 – La Samp punta tutto sul giapponese Maya Yoshida (31), capitano della Nazionale nipponica con cui ha giocato 100 partite. Arriva in prestito dal Southampton fi no a giugno, con opzione per la prossima stagione.

18.00 – Il Parma, a caccia di un attaccante, rimette nel mirino Pietro Iemmello (27), oggi al Perugia ma di proprietà del Benevento. Ipotesi complicata.

19.10 – Alessandro Matri (35) arriva a Milano per rescindere consensualmente il suo contratto con il Brescia (dove era in prestito) e pure con il Sassuolo: «Ero fuori dal progetto, non valeva la pena restare».

19.20 – Giangiacomo Magnani (24) rientra dal Brescia, dove ha giocato complessivamente 209 minuti, al Sassuolo.

19.30 – Kevin Agudelo (21), centrocampista colombiano del Genoa, fi rma con la Fiorentina. Arriva in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Il sorpasso dei viola sul Parma a pochi metri dal traguardo. Lascia Valentin Eysseric (27), ceduto al Verona in prestito fi no a giugno.

19.53 – La Fiorentina uffi cializza le cessioni: parte per il Portogallo, al Vitoria Setubal, Cristobal Montiel (19) in prestito, stessa formula con cui Mattia Trovato (22) rientrato dal Cosenza fi nisce al Livorno.

20.00 – Il Parma, ha preso Vasco Regini (29) dalla Sampdoria. Intanto Gervinho (32) termina la sua avventura italiana, diretto in Qatar all’Al-Sadd. L’ingaggio di Alessandro Matri (35) da svincolato potrebbe diventare una soluzione.

20.31 – Tweet del Cagliari con la prima foto in rossoblù di Gaston Pereiro (24): contratto fi no al 2024.

22.00 – Il Parma completa la cessione di Gervinho (32) all’Al-Sadd, il mercato in Qatar chiudeva alle 22. Si attende solo l’ok del TMS della Fifa.