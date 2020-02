L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto relativo agli ultimi colpi di mercato arrivati in serie B. Il veleno sulla coda. O, se preferite, la rivoluzione sul gong. E’ quella che ha mandato in scena il presidente del Pescara Daniele Sebastiani peraltro già noto per questo tipo di incursioni a sorpresa sul mercato. Dopo aver dato il ben servito al pupillo Zauri e affidata la panchina del Delfino a un altro potenziale predestinato come Legrottaglie, atteso alla prova del nove dopo il blitz di Pordenone, il patron degli abruzzesi prima ha fatto urlare tutti cedendo al Monza Pepìn Machin (23), poi ha avviato una serie di trattative confidando di portare a casa anche in entrata un pezzo da novanta. Ed è andato sul capocannoniere del campionato cadetto, Pietro Iemmello (27). Inutilmente. Come vano è stato l’assalto fi nale a Federico Melchiorri (32) che il Perugia si è tenuto ugualmente ben stretto. Comunque al club abruzzese arriva in prestito il trequartista Luca Clemenza (22), ex Ascoli e Padova ma di proprietà della Juve. Sempre in prestito con diritto di riscatto sbarca in riva all’Adriatico anche Manuel Pucciarelli (29), attaccante proveniente dal Chievo, tutt’altro che un ripiego. Il giovane centrocampista Simone Madonna (19) di proprietà del Parma va in prestito all’Arezzo. La Ternana ha riscattato il cartellino dell’attaccante Alexis Ferrante (25). Dopo il colpo Samuel Armenteros (29) arrivato dal Benevento, il Crotone alla fi ne s’è assicurato anche il centrocampista Alberto Gerbo (30), era all’Ascoli. Preso in prestito dalla Spal anche l’esterno off ensivo Marko Jankovic (25), mentre l’altro esterno offensivo Andrea Nalini (30) passa, invece, al Vicenza. Dal Gozzano il portiere Gian Marco Crespi19) ma resterà in prestito fi no a giugno al club piemontese. Dopo aver ingaggiato Thiago Casasola (25), il Cosenza ottiene dalla Sampdoria il giovane attaccante franco-algerino Mohamed Bahlouli (19) e cede Leandro Greco (33) al Perugia. La Salernitana alla fi ne s’è tenuto Jamin Jallow (24), ma Ventura potrà contare su un rinforzo di assoluta qualità come Leonardo Capezzi (24), centrocampista di qualità e quantità che sembra essere tagliatissimo per il gioco dell’ex ct che arricchisce così un reparto già tra i migliori della categoria. Per Emanuele Cicerelli (24) fi nito nel mirino del Parma perché a scadenza, il ds Fabiani ha imbastito una cessione con relativo rinnovo alla Lazio e la riconferma in granata. Il centrocampista Sedrick Kalombo (24) passa al Rieti. In attesa di risolvere il rebus panchina per ora affi data ad Abascal, l’Ascoli uffi cializza il terzino Luca Ranieri (21), in prestito dalla Fiorentina, e il centrocampista Mirko Eramo (30) a titolo defi nitivo dall’Entella. Come detto, Alberto Gerbo (30) ha raggiunto a Crotone Stroppa, il suo mentore ai tempi del Foggia. Ufficializzato dai marchigiani l’ingaggio a titolo temporaneo dell’esterno off ensivo Christopher Konè (18) del Torino. Dopo un’infi nità di arrivi, l’Empoli sfoltisce una rosa ingolfata: l’attaccante Antonino La Gumina (23) si trasferisce in A alla Sampdoria, il centrocampista Jacopo Dezi (27) all’Entella, il difensore Lorenzo Polvani (25) alla Pianese, il terzino Frédéric Veseli (27) al Le Mans, in Francia. Anche il Pordenone, proprio nell’ultima giornata utile di mercato, mette a segno un importante colpo assicurandosi il centrocampista off ensivo Luca Tremolada (28), cecchino infallibile anche sulle punizioni e in grado di assicurare altri gol a Tesser. L’ex bresciano ha fi rmato un contratto sino al 2022. Il Livorno si è assicurato in prestito Moustapha Seck (23), attaccante ispano-senegalese della Roma già a Carpi, Empoli, Novara ed Almere City. L’attaccante scuola Torino Vittorio Parigini (23) si accasa alla Cremonese.