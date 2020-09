L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul dibattito attorno a Napoli-Genoa. Il protocollo viene difeso dalla commissione medica della Federcalcio «Le positività sono state riscontrate e monitorate in stretta sinergia con la Asl locale — dice il professor Paolo Zeppilli —: il protocollo ha già dimostrato la sua efficacia, l’attenzione è massima, così come dall’inizio della ripresa dell’attività durante il lockdown». «Sbagliato giocare – spiega Crisanti – e comunque le squadre vanno messe subito in quarantena, sia il Napoli sia il Genoa. Solo a distanza di tre giorni sarebbe stato possibile avere un esame attendibile».