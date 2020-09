L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul focolaio Genoa, riportando le dichiarazioni di Enrico Preziosi, presidente del Genoa: «Mi sento un po’ mortificato. Ditemi, chi mai se lo sarebbe aspettato? Siamo sempre stati attenti e scrupolosi nell’applicazione delle norme, non avevamo avuto alcuna positività, e adesso sta succedendo tutto questo. È qualcosa che ci fa pensare, ma il mio primo pensiero, e ciò che ora più di ogni altro aspetto mi sta a cuore, è che i giocatori del Genoa restino asintomatici e che nessuno abbia conseguenze, così come è successo e accade per tante persone, siano sportivi e non. Cosa spero? Che quanto accaduto rimanga un episodio limitato a noi. La mia preoccupazione è che se invece dovesse estendersi ad altri prenderebbe ovviamente tutto una forma diversa. Noi abbiamo dieci giocatori positivi, ma casi isolati si erano già verificati pure in altre società. Purtroppo questa vicenda ci insegna che pure gli atleti, nonostante controlli scrupolosi e la massima attenzione a livello sanitario, possono contrarre il virus».