L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle ultime trattative in Serie B e Serie C. Spicca l’acquisto di Ragusa in casa Brescia. L’Empoli sta valutando Parigini. La Reggiana ha ufficializzato Kargbo, mentre il Vicenza a breve annuncerà l’ingaggio di Jallow dalla Salernitana. In Serie C è fatta per Semenzato e Lollo al Bari. Colpi del Perugia con Cancellotti (Teramo) e del Catanzaro con Garufo della Reggina.