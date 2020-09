L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul focolaio Genoa. Il decalogo della federcalcio europea è stato pubblicato all’inizio di agosto proprio prima della ripresa di Europa e Champions League (è in vigore anche per l’attività delle Nazionali): si stabilisce che la partita si potrà giocare nel caso in cui le squadre abbiano almeno 13 giocatori disponibili, cioè non contagiati, da mandare in campo. Fra questi 13 ci deve essere assolutamente un portiere. Dunque, il caso Genoa non rientrerebbe nella casistica che porterebbe al rinvio. Tuttavia, si potrà intervenire con un processo condiviso dai due club.