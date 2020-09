L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle difficoltà della Serie A di fronte l’emergenza Coronavirus. Lo scoppio del focolaio genoano, 14 positivi, costringe Federazione e Lega a cercare una via d’uscita. Si attende anche l’esito dei tamponi nel Napoli per decidere definitivamente in merito al futuro del campionato.