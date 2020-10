L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Manuel Scalese, DG del Potenza:

«Sapevamo già da giorni della situazione complicata che si sta vivendo nel Palermo con i contagi, è il momento di non forzare la mano e di avere uno spirito collaborativo per attendere una data in cui poter giocare regolarmente».





«Nella migliore delle ipotesi, speriamo si possa recuperare al Renzo Barbera il 18 novembre».