L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sconfitta del Catania a Bari.

Ecco le dichiarazioni del tecnico Giuseppe Raffaele:





«Ci complichiamo la vita da soli. Per due volte li abbiamo mandati in gol noi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi quella ripresa: dobbiamo capire il perché. Siamo arrivati più volte in zona conclusione. Si deve sempre migliorare».