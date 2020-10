L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla richiesta di aiuto del calcio al Governo.

Si chiede la sospensione dei versamenti fiscali. La metà dei club di Serie A si troverebbe in una grave difficoltà economica. È molto difficile immaginare un intervento immediato nel cosiddetto decreto «ristoro» che sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri e che prevede però interventi «sportivi» solo alla base della piramide.





Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri avrebbe però espresso a Gravina l’impegno per un intervento in sede di Legge di Bilancio, ormai alle porte, e sul quale naturalmente il Governo metterà molte più risorse rispetto ai 5 miliardi stanziati per il decreto di oggi.

Ieri è stato espresso un contrasto fra Gravina e il suo vice Cosimo Siiblia, numero uno della LND. L’ultimo ha affermato: «qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di un disastro annunciato, invece di continuare a lanciare numeri e a fare proclami come se il calcio a cui pensare fosse solo quello di vertice».