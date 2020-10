Il Catania è alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Monopoli e Juve Stabia, la squadra etnea è partita forte con 7 punti in 3 partite. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sul momento di forma della squadra di Raffaele e su come si avvicina al match contro la Virtus Francavilla.

Ecco le parole del tecnico etneo che presenta la sfida contro la squadra pugliese: «Il Francavilla ha disputato un inizio di campionato non all’altezza del proprio potenziale, proprio per questo ho messo in guardia i miei giocatori. Sarà un confronto molto delicato e duro da gestire. Dobbiamo avere grinta e non dare spazi».





L’ultimo pensiero va a ai tifosi: «A Francavilla ci sarà una presenza minima di pubblico locale, io spero che prima o poi il Massimino possa riaprire totalmente, ma anche avere a fianco mille spettatori, è meglio che niente».