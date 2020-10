Il Bari di Gaetano Auteri ha iniziato benissimo il campionato. La squadra pugliese indicata da tutti come la favorita per la vittoria del campionato di Lega Pro Girone C non ha deluso le aspettative, vincendo tutte le partite ad eccezione del match contro il Teramo. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sui biancorossi attraverso le parole del tecnico Auteri.

Di seguito le parole del tecnico siciliano: «Lo scorso anno il gruppo aveva fatto un campionato importante. Ma c’erano tanti calciatori simili, soprattutto a centrocampo. Avevamo assoluta necessità di arricchire il reparto offensivo. Chi è andato via non lo ha fatto perché mediocre. Siamo in crescita? Se è così va confermata e incrementata. Mi ha colpito la disponibilità e l’esperienza dei grandi. Il torneo è molto lungo e cinque squadre vantano organici importanti, noi stiamo attente a tutti, ma badiamo a migliorare noi.





L’ultima battuta di Auteri è sul Palermo: «I rosanero avrà modo e tempo per recuperare quanto perso in avvio. Poi bisogna stare attenti alle sorprese. Noi non dobbiamo distrarci».