Il Palermo di Roberto Boscaglia è alla ricerca sia della prima vittoria in campionato, sia del primo gol in campionato. I rosanero proveranno a sbloccarsi domani contro il Bisceglie, che in settimana ha battuto il Foggia per 1 a 3. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in merito alle scelte del tecnico gelese per il match in Puglia.

Le due cose certe sono la presenza di Roberto Floriano dal primo minuto, attaccante che ha trovato pochissimo spazio nelle prime tre uscite stagionali del Palermo. L’altra sicurezza sarà il modulo, che quasi certamente sarà il 4-2-3-1, visti i recuperi di Crivello e Corrado e l’arrivo di Almici. Da decifrare ancora chi sarà l’unica punta davanti, visto che tutti i centravanti sono a disposizione, ma nessuno ha incantato. Questo sembra il tallone d’achille della squadra di Boscaglia, visto che il Palermo è l’unica squadra delle 59 di Serie C a non aver segnato nemmeno un gol. Per farlo ci vorrà un Floriano in grande spolvero, dopo che nelle ultime 2 partite ha giocato complessivamente un minuto.





Domani il Palermo tornerà al 4-2-3-1 abituale, per valorizzare gli esterni offensivi e trovare il primo gol in campionato. Rete che manca da marzo scorso quando lo stesso Floriano rifilò una tripletta al Nola. Nel tridente dietro la punta ci sarà Valente e Kanoutè con ogni probabilità.