L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione in casa Catania. In questi giorni di sussurri, ipotesi, movimenti più o meno alla luce del sole, i tifosi aspettano con ansia gli sviluppi delle trattative – si legge -. Schierandosi, apertamente, per la cessione del club prima possibile. Di questo tenore, sono, dunque, le lettere pubblicate sui social. Lettere che invitano a un cambio di proprietà, a una chiarezza che al pubblico che ha pagato gli abbonamenti è dovuta. Nelle prossime ore qualcosa potrebbe sbloccarsi, intanto – prosegue il quotidiano – i tifosi rossazzurri hanno confermato l’intenzione di non entrare più allo stadio Massimino per assistere alle partite interne fin quando il Catania nona avrà cambiato proprietà e dirigenti di riferimento. Una spaccatura che perora sembra davvero insanabile al di là di prestazioni, risultati, ambizioni di un posto importante nei playoff da conquistare anche attraverso la Coppa Italia di Serie C.