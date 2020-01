L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative relative alla cessione del Catania. Una settimana che può essere decisiva in tal senso. La cordata rappresentata da Pagliara si sta muovendo evitando eccessivo clamore. La pec in cui la cordata con finanziatori italiani manifesta l’interesse è stata inviata nelle scorse ore e oggi la società etnea dovrebbe riceverla e rispondere. Nei prossimi giorni gli avvocati delle due parti si incontreranno a Roma per discutere e decidere. Il vertice potrebbe tenersi tra il 15 o il 16 in modo da imprimere un cambiamento durante la stagione agonistica. Il gruppo con rappresentanti etnei, a differenza di Follieri, ha chiesto massima segretezza nelle operazioni. Si è entrati in una fase di studio più burocratico che pratico.