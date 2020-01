L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Floriano. Ieri si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni. Subito protagonista di un siparietto su Instagram con Langella, che ritrova di nuovo come compagno di squadra dopo la stagione col Bari: «Era importante tornare a vincere e lo abbiamo fatto, contento per il primo gol in rosanero», ha scritto in un post su Instagram Langella. Pronto il commento di Floriano, che ha esortato il centrocampista a ringraziarlo per avergli portato bene con la sua presenza in tribuna al “Barbera” durante la sfida col Marsala. Il centrocampista ha risposto: «Ho sentito del tuo arrivo, non potevo deluderti».