L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla anche della situazione in casa Trapani. Contenuto inesatto, inopportuno e lesivo dell’immagine del Trapani Calcio»: una sorta di stilettata all’indirizzo di Giorgio Heller, l’attuale presidente del Trapani. Ad infliggerla, come reazione alle dichiarazioni da lui rilasciate ad una radio locale, è stato Luigi Foffo, presidente del C.d.A. della Alivison Transport, socio unico del club siciliano, interpretando ovviamente il pensiero di Fabio Petroni, il reale patron della società e della stessa Alivision. La querelle si inquadra nella ingarbugliata situazione venutasi a determinare nel Trapani a livello dirigenziale, con Petroni che avrebbe invitato l’attuale presidente a fare un passo indietro al fine di far entrare nel C.d.A. il presidente della Camera di Commercio Pino Pace e l’editore della locale Telesud 3 Fabio Marino ,il primo con la carica di presidente della società, il secondo con la delega alla comunicazione. Il tutto con l’intento di Petroni di trovare sul territorio nuove risorse finanziarie. La «rivoluzione» dovrebbe avvenire nel corso di un C.d.A. previsto per dopodomani che si preannuncia piuttosto acceso – prosegue il quotidiano -. Heller, infatti, non sembra disposto a farsi da parte: «Se Pace è in grado di portare subito due milioni, necessari per coprire gli impegni già presi e quelli da prendere per il mercato di gennaio, sono pronto a dimettermi ed a cedergli il posto» ha scritto sul proprio profilo facebook, posizione meglio specificata nelle dichiarazioni rilasciate alla radio locale. Il presidente granata parla inoltre di una situazione confusa venutasi a determinare dopo le dimissioni di Lorenzo Petroni (figlio di Fabio) dalla carica di amministratore delegato, carica a suo dire tuttora vacante, e l’ingresso in C.d.A. di Luca Nember e dell’avvocato Paolo Giugliano. Da allora si sarebbe – conclude il quotidiano – sentito isolato all’interno, il tutto da metà dicembre quando ha sollevato delle questioni che legano la gestione finanziaria e quella sportiva. Clima conflittuale in un momento nevralgico: ci sono da pagare le rate alla FM Service di Maurizio De Simone dal quale ha rilevato la società.