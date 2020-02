L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle dichiarazioni di Adriano Galliani, AD del Monza, al New York Times. Il dirigente ha ribadito l’obiettivo di «essere in serie A nel 2021, praticando un calcio pulito e divertente». Il DS Antonelli ha raccontato come prima dell’arrivo di Berlusconi fosse costretto a «chiamare quattro o cinque volte gli altri club per comprare un giocatore». Mister Brocchi ha descritto il suo rapporto con Berlusconi: «Come al Milan, chiama prima delle partite: non è distaccato e trova sempre le parole giuste» e ha confessato «il sogno di vedere il Monza giocare contro il Milan a San Siro».