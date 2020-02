Nicola Terranova, allenatore del Marsala, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttoseried.com”: «La situazione che sto vivendo al Marsala è tale e quale a quella di 15 giorni fa, non è cambiata di una virgola. A livello societario, dopo le ultime ed anche recenti vicissitudini, il rapporto tra staff tecnico e squadra da una parte e società dall’altra si mantiene su un equilibrio precario, testimone n’è un nuovo comunicato stilato da tutti i giocatori e dallo staff tecnico in cui ancora una volta si rappresenta lo stato dì precarietà e di enorme disagio umano ed economico, in cui versano tutti i componenti la squadra e di conseguenza le loro famiglie. Non è facile lavorare, il giocatore è un lavoratore, senza la necessaria serenità e tranquillità ma loro hanno onorato ed onorano la maglia azzurra nella speranza che le vicende societarie fra i vari soci di risolvano al più presto ed in modo positivo per il bene di tutti».