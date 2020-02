L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul vicino passaggio di proprietà della Roma. Tutto è virtualmente concluso per la cessione del club a Dan Friedkin, magnate texano. L’operazione oscilla intorno ai 700 milioni di euro e in questa cifra è compresa l’esposizione debitoria (circa 270 milioni) e la ricapitalizzazione in corso (circa 150 milioni). I quasi 280 milioni rimanenti andranno al patto di sindacato, di cui Pallotta è il “front man”. Possibile che il “closing” possa arrivare anche a maggio. C’è un universo manageriale che si muove intorno all’acquisizione. Umberto Gandini, nominato AD della Lega Basket, Gian Paolo Montali, ex DG della Roma, Marzio Perrelli, vicepresidente di Sky ed ex capo di Goldman Sachs ed Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter. Sono questi i primi nomi che circolano nell’ambiente. A restare al timone, almeno fino alla fine della stagione, sarà l’attuale AD Guido Fienga.