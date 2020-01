Un’esordio niente male quello di Andrea Silipo che contro il Marsala è riuscito a trovare un bellissimo gol. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sul nuovo arrivato che ha parlato ai microfoni di “Radio Time”. La prima cosa su cui si è soffermato il neoacquisto rosanero è il super gol di domenica: «Ho tentato un cross morbido, ed è uscito fuori un bel gol». A riuscire a fare un gol all’esordio non sono stati in molti al Barbera, solo Djurdjevic e Edinson Cavani: «Ho letto del gran gol di Cavani, non può che farmi piacere questo parallelo, anche se lui lo ha fatto in A». Silipo poi si sofferma sui tifosi del Palermo: «I tifosi sono calorosi, l’ambiente è bellissimo e i compagni, sia i coetanei che i più esperti, mi hanno accolto benissimo. Ho iniziato alla grande e spero di continuare così, e magari di fare altri gol. Sono venuto a Palermo per dare tutto me stesso. Per me rappresenta un’occasione di riscatto. Ho attraversato un periodo un po’ buio alla Primavera della Roma, perché il mister (De Rossi, ndr) faceva altre scelte, e non giocando non potevo essere contento. Palermo è la piazza giusta per risalire». In tanti lo hanno paragonato a Brienza, sia per la statura che per il sinistro educato. Di certo, come Brienza, può giocare in più ruoli, anche se domani col San Tommaso con ogni probabilità partirà ancora dalla panchina: «Non ho preferenze: posso giocare sia da esterno che da trequartista, dipende anche dal momento della partita».