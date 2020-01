L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla delle possibili scelte di formazione del Palermo in vista del match di domani contro il San Tommaso. Non è detto, infatti, che domani Floriano escluda a priori Ficarrotta, il tridente tutto over sembra un’opzione percorribile e anche provata nell’allenamento di ieri. «Non è escluso che possa far giocare Fallani in porta con i tre over davanti ammette il tecnico – l’arrivo di Floriano può essere una motivazione in più. Non è una bocciatura per nessuno». Magari questo assetto potrebbe agevolare Ricciardo, apparso ultimamente poco sereno. «Tutti gli attaccanti vivono di gol. Ricciardo può dire di essere sereno, ma sa di tenere al Palermo e che i suoi gol possono essere importanti. Dobbiamo cercare di togliergli delle responsabilità per farlo rendere al meglio». Una ripartenza lanciata gioverebbe a tutti, anche a Pergolizzi ultimamente nel mirino dei tifosi per alcuni cambi e scelte tattiche. I fischi per la sostituzione di Felici di domenica scorsa fanno ancora rumore. «I fischi è meglio che arrivino a me che alla squadra, questo non può far cambiare le mie scelte tecniche e tattiche. Come per i 2001, so che ne possono giocare anche undici, ma credo che tra Felici, Fallani e Silipo, in realtà ne può giocare soltanto uno per un equilibrio di squadra come la nostra».