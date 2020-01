Il Trapani è attivissimo sul mercato, la squadra siciliana si sta rinforzando per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e rilanciarsi in classifica. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in casa granata, con i siciliani che hanno messo a segno un altro colpo, si tratta del mediano Alejandro Laba, 28 anni,175 cm, argentino di Villa Raffo (BuenosAires). Cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors, con la quale ha totalizzato 62 presenze in prima squadra e 5 con la nazionale Under 20 biancoceleste, Laba dal 2013 al 2017 ha giocato in Canada (a Toronto e a Vancouver) prima di essere acquistato nel 2018 dagli argentini dell’Estudiantes che da gennaio dello scorso anno lo hanno girato in prestito alla squadra cilena dell’Union La Calera.