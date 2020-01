L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla situazione di Doda e Ambro in casa Palermo, due che furono protagonisti un girone fa contro il Roccella. Dal Roccella al Roccella, i due under del Palermo stanno vivendo un momento negativo, ma per motivi diversi. Proprio loro che all’andata, a Locri, hanno segnato i due gol decisivi contro il Roccella. Doda infortunato al ginocchio, Ambro fuori dai radar da circa un 50giorni. Il tecnico Pergolizzi, spesso sceglieva il palermitano come primo cambio in corsa per ridare equilibri alla squadra e spaccare le partite. Esattamente quello che è successo col Roccella all’andata,quando l’ingresso di Ambro è servito per ridare smalto alla manovra e, soprattutto, per chiudere la partita col secondo gol incamerando i tre punti. Stangata a Vaccaro col passare del tempo, Ambro ha perso posizioni nelle gerarchie di Pergolizzi. Basta dire che nell’ultimo mese ha giocato solo 9 minuti nell’ultima trasferta del 2019, a Castrovillari. Chissà, però, se proprio col Roccella Ambro potrà tornare utile a Pergolizzi, viste le assenze di alcuni under tra infortuni e squalifiche. Potrebbe essere protagonista a gara in corso o addirittura da titolare, specie se il tecnico del Palermo dovesse optare per il 3-5-2. Una cosa è certa: se così sarà, per Ambro si tratterebbe probabilmente di una delle ultimissime chance per mettersi in mostra, soprattutto ora che, nel momento più delicato della stagione, Pergolizzi ha bisogno di gente pronta.