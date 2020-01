L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulle parole dell’ex rosa Chimenti, il quale è intervenuto in relazione al problema in zona gol dell’attaccante del Palermo Ricciardo: «Del Palermo ho visto diverse partite, pure col San Tommaso, e Castrovillari in cui Ricciardo ha segnato il suo ultimo gol. È troppo isolato, gioca spesso di spalle, gli arrivano pochi palloni puliti, ho visto tante palle lunghe e pochi cross. Lavora di fisico, la spizza di testa, ma poche volte i compagni vanno ad inserirsi». Chimenti ha poi continuato affermando che si tratta di una questione di gioco: «Direi di sì. Ultimamente il Palermo non ha prodotto un gran volume di gioco. Col rientro di Sforzini gli si potrebbe dare anche un po’ di riposo, ma credo sia più utile cambiare modulo, perché gli esterni offensivi sono spesso troppo larghi e lontani da Ricciardo che invece va accompagnato». L’ex rosa ha terminato parlando dell’arrivo di Floriano: «Può essere molto utile, non solo a Ricciardo, ma al Palermo. È stato preso per fare la differenza e ha tutto per riuscirci. Giocando vicino alla prima punta, può essere molto efficace, un po’ come succedeva con Santana ad inizio stagione. Una grossa mano d’aiuto a Ricciardo e alPalermo, la devono dare i tifosi, riempiendo il Barbera».