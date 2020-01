L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla situazione societaria in casa Catania e sulla questione legata al passaggio di proprietà della società etnea. Gli imprenditori hanno già pronti i documenti per rilevare la società rossazzurra. Convinti da Fabio Pagliara, attuale segretario generale della Fidal e Maurizio Pellegrino. Imprenditori oltre a Girolamo Di Fazio ex questore di Agrigento e Ragusa, ma con radici a Catania, e l’ex Fiorentina Vincenzo Guerini, ecco i nomi dei possibili acquirenti del Calcio Catania. Si tratta del commercialista Antonio Paladino, Angelo Maugeri, numero uno di Eco gruppo Italia. L’azienda catanese con sedi anche in Europa, è un organismo di certificazione internazionale che opera nel settore delle produzioni eco-sostenibili. Agrofood, cosmesi, detergenza, certificazioni biologiche, sono alcuni dei settori di interesse di Maugeri che, negli ultimi anni, da imprenditore, si è interessato di editoria e agenzie di stampa. Nel recente passato ha rilevato una società di pallamano e di alcune società di calcio minore. Dello stesso profilo, Claudio Luca, titolare di Bacco, azienda dolciaria di Bronte, con sede operativa a Cesarò in provincia di Messina. Si parla anche di Guido, imprenditore nel settore dell’edilizia. Anche Italpizza e Aon, stimato marchio del settore assicurativo, dovrebbero essere annoverati nel gruppo. Così come l’ex calciatore Massimo Mauro: per lui, però, potrebbe essere riservato un ruolo tecnico. La trattativa dovrebbe iniziare, i nuovi acquirenti riusciranno a risollevare le sorti del Catania?