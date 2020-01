L’edizione odierna di Tuttosport parla del grande fermento che c’è nel mercato di Serie C. Ecco quanto riportato:

Per l’attacco il Bari va su Nicola Citro (’89) del Frosinone, che interessa anche al Teramo, abruzzesi che hanno strappato il si del difensore belga Corentin Fiore (’95) del Cercle Bruges, ma tengono aperta la possibilità di avere anche Alberto Rizzo (’97) del Cittadella, che interessa al Lecco e alla Carrarese, che riporta a casa dall’Empoli la punta esterna Kevin Piscopo (’98) nello scorso campionato 8 centri in 33 partite con gli apuani. Scambio vicinissimo tra FeralpiSalò e Catanzaro: ai calabresi il granitico difensore Sergio Contessa (’90), ai gardesani l’attaccante altoatesino Manuele Fischnaller (’91) che agirebbe al fianco dell’Airone Caracciolo per una prima linea da sogno. Bresciani che ufficializzano il difensore Davide Vitturini (’97) dal Pescara. Il Catanzaro lascia partire, destinazione Cesena, anche la punta Doudou Mangni (’93), attesa nella giornata odierna alla firma con i bianconeri romagnoli. Avviato anche lo scambio tra il Gubbio e l’Alto Adige, che dagli umbri avrebbe il centrocampista Alessandro Sbaffo (’90), cedendo per la punta Nicolò Romero (’92). Con il ds del Gubbio Stefano Giammarioli che a questo punto non andrebbe più sul belga Benjamin Mokulu (’89) del Padova, il cui ingaggio è ritenuto troppo oneroso dagli umbri. Sul promettente centrocampista del Monza Alessandro Di Munno (2000) ci sono l’Albinoleffe e la Cavese, ma anche due squadre che puntano a vincere la Serie D in vetta ai rispettivi gironi: Mantova e Pro Sesto. Al Vicenza per la punta la priorità rimane Matteo Ardemagni (’87) dell’Ascoli, ma restano aperte le possibilità di arrivare a Federico Melchiorri (’87) de Perugia e Niccolò Giannetti (’91) della Salernitana. Al Lecco l’attaccante Riccardo Forte (’99) dal Piacenza. Vicino a rescindere il centrocampista Luca Belinghieri (’83) con la Pergolettese che sta per prendere l’interno Edoardo Duca (’97) dal Modena. Ravenna: in arrivo dal Parma il difensore Cristian Cauz (’96) rientrato ai ducali dal Trapani. Il Pontedera rescinde con il centrocampista Daniele Mannini (’83). Alla Vibonese il difensore Carmine Sgambati (’98) dall’Agropoli (D). Alla Viterbese il difensore Eros De Santis (’97) dal Siena. La Casertana rescinde con il difensore argentino Imanol Gonzalez (’98). La Sicula Leonzio prende il difensore Matteo Bachini (’95) dall’Arzignano, in arrivo anche il portiere lituano Marius Adamonis (’97) dal Catanzaro. In uscita dalla Sicula i difensori Devis Talarico (’97) che piace alla Giana ed al Renate, Andrea Petta (’92) che interessa al Fano e al Picerno, i centrocampisti Walter Cozza (’97) e Gianluca Esposito (’95) per i quali c’è un interessamento di Rieti, Cavese e Casertana. Per l’attaccante Mauro Bollino (’94) è forte l’interesse delle nobili blasonate Foggia e Palermo che puntano a vincere la Serie D, ma anche di Lecco e Pianese.