Anche la partita di Coppa Italia contro il Napoli è servita a Serse Cosmi per ottenere indicazioni di mercato e ha confermato l’esigenza di rinforzare il reparto arretrato. Il Perugia, così, ha accelerato i tempi per arrivare a Romario Benzar, terzino romeno classe ‘92 del Lecce, un’accelerazione dovuta anche la fatto che su di lui hanno preso informazioni anche Pescara e Cremonese. Fin’ora ha trovato poco spazio con in Serie A, appena quattro presenze totali, e l’ex della Steaua Bucarest può rilanciarsi in Serie B con gli umbri pronti ad accoglierlo. Il d.s Roberto Goretti, però, non vuole farsi trovare impreparato e così segue anche la pista che porta a Gennaro Scognamiglio del Pescara che, tra l’altro, lo stesso Cosmi ha già allenato al Trapani quando, insieme, hanno dato corpo alla straordinaria cavalcata che portò i granata alla finale playoff del campionato di Serie B. Anche il Cosenza lavora per la difesa ed è vicino l’arrivo di Tiago Casasola dalla Lazio, esterno di fascia classe ‘95. Molto attivo il Pordenone che, oltre a definire l’arrivo di Bocalon (nell’ambito dello scambio con Monachello che è andato al Venezia), ha lavorato in prospettiva: bloccato per l’estate il difensore polacco Adam Charzanowski, difensore classe 1999 del Lechia Gdansk che ha firmato un accordo triennale. E lo stesso programma sul futuro vuole portare avanti lo Spezia che è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto per il portiere Simone Scuffet: un milione di euro per diventare titolare del cartellino di uno portiere che sta tornando quello che aveva suscitato l’interesse delle grandi d’Europa. Il Pescara cerca un attaccante ma il Trapani non vuole privarsi di Pettinari e, anzi, cerca di rinforzare il proprio reparto offensivo: il nuovo nome e quello di Guido Vadalà, attaccante argentino dell’Universidad de Concepcion in prestito al Boca Juniors e già passato dall’Italia nelle giovanili della Juventus. Gli abruzzesi hanno bussato anche al Perugia per Melchiorri, ma gli umbri non abbassano il prezzo nonostante l’attaccante sia in scadenza di contratto. Ancora Trapani per segnalare l’interesse concreto per un altro argentino: Ivan Rossi, centrocampista classe 1993, ex River e Colo Colo. Per la difesa arriva Andrea Riccardi dal Lecce. Alessandro Matri è deciso a non accettare l’offerta del Livorno, una alternativa porta a Facundo Colidio, attaccante argentino di proprietà dell’Inter. Piace anche Eric Lanini, attaccante della Juventus Under 23, su cui c’è la concorrenza del Cittadella. L’Entella è a un passo da Asencio dal Genoa che deve registrare il rifiuto di Omeonga a trasferirsi al Cosenza dopo aver già sostenuto le visite mediche.