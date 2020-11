Il Palermo si sta riprendendo dopo il focolaio di Coronavirus che ha colpito i rosanero. Ieri ci sono stati rientri importanti in vista del match contro il Catanzaro, l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione.

Ieri sono rientrati Doda, Accardi, Peretti, Marconi e Lucca, la difesa quindi recupera elementi importanti, dopo che era stato il reparto più martoriato dal Coronavirus. In più il Palermo riabbraccia Boscaglia, anche lui si è negativizzato e ha diretto l’allenamento di ieri. Contro il Catanzaro però non ci sarà, visto la squalifica che doveva scontare contro la Turris, e che invece sconterà in Calabria.





I rosanero hanno recuperato anche Palazzi che rientra dall’infortunio, molto probabilmente l’ex Monza verrà schierato fuori ruolo come centrale di difesa, visto che risulta uno dei pochi con tanti allenamenti sulle gambe. Accanto a lui ci sarà Marconi, mentre sulle fasce pronti Almici e Crivello. Per Palazzi sarà un nuovo ruolo, anche se per tutto il periodo del focolaio, è stato provato stabilmente difensore centrale.