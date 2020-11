Il Catanzaro sta affrontando un periodo difficile, la squadra giallorossa è reduce dalla rovinosa sconfitta per 5-1 contro la Ternana, e adesso i calabresi vogliono rialzare la testa. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione.

Il Catanzaro ha come obiettivo un campionato di vertice, ma al momento la squadra giallorossa non sta rendendo come dovrebbe, infatti ha conquistato solo 8 punti in 6 partite.





Il grande problema dei calabresi è sicuramente l’attacco, dove i centravanti sono andati in rete solo due volte per giunta dal dischetto. Contro il Palermo il reparto offensivo verrà affidato a un ex rosa, come Davis Curiale, attaccante che ha militato nella Primavera del Palermo. L’ex rosa è desideroso di segnare contro la sua squadra, così come hanno già fatto D’Angelo e Santoro.