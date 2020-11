L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli aiuti nei confronti delle categorie danneggiate dalle misure restrittive anti-Covid 19.

Ieri al ministero del Tesoro è ripresa l’attività dei tecnici per mettere a punto una serie di provvedimenti che prevederanno aiuti a “fisarmonica” proporzionali all’intensità e alla diffusione delle nuove misure. Un conto che pagherà il Tesoro e peserà sul pubblico bilancio 1,5 miliardi.





Si parla di un nuovo decreto Ristori per potenziare le percentuali di aiuti per le tre regioni sottoposte alla chiusura totale. Si agirebbe incrementando aiuti per bar, ristoranti, palestre, alberghi, cinema, taxi, gelaterie e pasticcerie.