L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione convenzione dello stadio Barbera. Il Palermo vuole chiarezza e cifre precise. Il nullaosta firmato dal sindaco Orlando ha dato la possibilità ai rosanero di giocare a “casa” anche in serie C. La convenzione di 6 anni però, appare un percorso ancora lungo. Prima di mettere nero su bianco il presidente Mirri aspetta di vedere quali strumenti poter utilizzare per ridurre il canone di 341 mila euro. Si fa riferimento a uno sconto per il Coronavirus, ma il club vuole capire a quanto ammonta. C’è anche il contributo con il fondo da 300 milioni di euro della Regione per gli impianti sportivi, ma il Palermo vuole sapere quanto di questa somma verrà destinato al Barbera.