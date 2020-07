L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della regola per il tesseramento dei giocatori in serie C. La regola dice al punto 1.1 che “le società possono utilizzare la “lista calciatori temporanei” nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 8 giocatori”. All’art ibis.1 si legge che “le società dovranno utilizzare quelli presenti nella “lista calciatori professionisti”, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 22 calciatori”. Infine all’art Ibis.2 si legge che “le società potranno indicare un solo calciatore professionista nato successivamente al 1 gennaio 2001, senza che lo stesso venga inserito tra i 22 calciatori”. Dunque, ricapitolando, limite di 22 calciatori in rosa, massimo 8 prestiti e la possibilità di avere in organico un 2001 non conteggiato nella lista dei 22. Inoltre è presente anche il contributo giovani, per il quale la squadra che vorrà accedervi dovrà far giocare i giovani per almeno 271 minuti a gara. Prevedibile dunque che i giovani in campo dovranno essere almeno 4.