L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del nuovo tecnico dell’ACR Messina. Sulla panchina giallorossa arriva a sorpresa Raffaele Novelli: 55enne, salernitano, ex, tra le altre, di Campobasso, Aversa Normanna e Vigor Lamezia, la cui ultima esperienza in panchina si è conclusa a gennaio 2019, nella terza serie francese, dove ha guidato il Pau Fc: «Sono onorato – dichiara a caldo il neo tecnico – di essere stato scelto come allenatore di una società tanto blasonata. Ringrazio il presidente Sciotto e Carmine Del Regno per l’opportunità che mi è stata concessa. Ho le giuste motivazioni al cospetto di un programma importante ed ambizioso. Non vedo l’ora di abbracciare la città di Messina e tuffarmi in questa splendida avventura».