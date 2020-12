L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Non sono contento della classifica, perché non ci appartiene, ma siamo sempre alle solite. Sapete tutti come sono andate le cose, è da poco che lavoriamo con la squadra al completo e non voglio essere noioso nel parlare sempre del Covid o dei giocatori arrivati a campionato iniziato – spiega il

tecnico -.





Il Palermo deve lavorare in un certo modo per stare nei piani alti della classifica, lo stiamo facendo da quando abbiamo la disponibilità numerica di certi giocatori e sono contento di come sta lavorando la squadra. So che dobbiamo migliorare in alcune cose, come nei gol presi mercoledì. So che ci sono margini di miglioramento, ma non posso dire di non essere contento. Poi è normale che si facciano errori, chi fa a volte sbaglia pure e dagli errori dobbiamo imparare».



«Voglio vedere la determinazione avuta fino al primo gol e sul 3-2, siamo stati feroci, cattivi e attenti.

Non voglio vedere l’atteggiamento passivo avuto dopo il primo gol, come se avessimo già vinto. Ci siamo portati l’avversario dentro l’area e non lo dobbiamo fare, dobbiamo avere la ferocia avuta nello svantaggio. Quella è la squadra che voglio vedere sempre, questa è una squadra che lo può fare. Sanno cosa penso e mi stanno dando anche grande soddisfazione, perché stanno lavorando molto bene».