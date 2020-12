L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso relativo al passaporto italiano di Luis Suarez.

Il quadro della Juventus. La società si sarebbe «attivata, anche ai massimi livelli istituzionali per “accelerare” il riconoscimento della cittadinanza italiana, facendo, quindi ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’Università, tuttora in corso di approfondimento».







Per il dirigente Paratici, spiega una nota del club, «il reato ipotizzato è esclusivamente l’articolo 371 bis del Codice penale. La società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli».