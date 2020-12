L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Non sono contento della classifica perché non ci appartiene. Ma sono contento dei livelli di rendimento raggiunti».





Si lavora per eliminare gli errori «Per esempio, l’atteggiamento passivo una volta passati in vantaggio, come se avessimo già vinto. Ci siamo portati l’avversario in area e non bisogna farlo».