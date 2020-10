Gazzetta dello Sport: "Catania. La coppia Sarao-Reginaldo va all'assalto del Monopoli"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania. Raffaele punterà sull’usato sicuro in vista del Monopoli: via al tandem Sarao-Reginaldo. «Non giocavo con continuità da tempo – spiega Sarao – non mi faccio influenzare dalle analisi che fanno gli altri, l’allenatore sa che mi impegno e sa quanto posso dare a questo gruppo. Sono state due partite impegnative sotto il profilo fisico, guardiamo avanti con grande fiducia seguendo le indicazioni tecniche di Raffaele. So che posso dare molto alla squadra e farò in modo di incidere nella giusta maniera».