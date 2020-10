L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo in vista della sfida contro il Potenza.

Boscaglia pensa di schierare nell’undici titolare Corrado in difesa e Silipo in avanti. Entrambi sono subentrati a Teramo, mostrando buone cose. Nel caso in cui venisse schierato l’ex Roma, verrebbe sacrificato Valente.