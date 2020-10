L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Pietro Sciotto, patron dell’ACR Messina:

«Guardo solo in casa mia, consapevole che questo Messina è fortissimo. La migliore squadra mai creata, con il migliore allenatore mai avuto. Vedrete Aliperta, per fare un nome. In settimana abbiamo preso anche Giovanni Catalano, operazione che ho voluto fortemente. Ora, altra musica. Ho investito come mai sino ad ora perché voglio stravincere. E penso di meritarmelo, altrimenti vorrà dire che dovrò rassegnarmi».