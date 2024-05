Gazzetta dello Sport: “Brunori snob, meglio cambiare aria. Le pagelle di Venezia-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta le pagelle di Nicola Binda per la gara persa dal Palermo contro il Venezia.

6,5 PIGLIACELLI Rispolverato per l’infortunio di Desplanches, fa una grande parata su Busio negando un 2-0 che avrebbe chiuso la partita dopo 26″

5 GRAVES Colpevole su! secondo gol, spaesato e ammonito: fuori dopo 48.

5,5 AURELIO Si limita a contenere Candela e spinge poco.

6 LUCIONI Soffre Pohjanpalo lontano dalla porta, ma gli nega il gol.

5 MARCONI Qualche responsabilità sui due gol, arrivando in ritardo sui marcatori: fuori anche lui all’intervallo.

6 NEDELCEARU Entra per il 4-4-2 non va tanto per il sottile.

6 DIAKITÉ Tanti muscoli, poca tecnica, apprezzabile solo la generosità.

6,5 RANOCCHIA Ha perso un po’ di verve, ma è onnipresente e dispensa decine di palloni.

6 DI MARIANO Chiude la prima stagione in senza gol: stavolta Venezia gli è amara.

3 INSIGNE Lontano parente non solo del fratello, ma dei giocatore decisivo della scorsa stagione a Frosinone

6 DI FRANCESCO Al primo pallone sfiora i gol ci prova più volte dalla distanza, ma con poca convinzione

5 BRUNORI Emblema della squadra col marchio City: da spietato è diventato snob. Forse è meglio cambiare aria

5,5 MANCUSO Contro quel trio di armadi è dura anche per lui

5 SOLERI Tra andata e ritorno nessun vero tiro in porta, a pari e un morbido appoggio a… Joronen

6 CHAKA TRAORÈ È acerbo per queste sfide. ma a gara chiusa propizia con un suo tiro il gol del 2-1