Tuttosport: “Venezia prima finalista. Palermo, che delusione”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo sconfitto a Venezia.

Il Venezia è la prima finalista dei playoff e stasera sarà spettatore interessato della partita tra Cremonese e Catanzaro, una delle quali affronterà nel doppio atto finale previsto per il 30 maggio (in trasferta) e il 2 giugno. Al “Penzo” non c’è stata storia: il Palermo è stato travolto da un primo tempo quasi perfetto del Venezia, seguito da una ripresa senza fronzoli. L’approccio devastante dei lagunari è stato facilitato dalla pessima prestazione degli avversari. La stagione del Palermo si conclude così, nonostante il cambio tecnico e le alte aspettative iniziali, con una doppia sconfitta ai playoff.

Vanoli ha apportato cambiamenti a centrocampo, inserendo Lella e Zampano al posto di Andersen e Bjarkason, e confermando Pierini, decisivo nella partita di andata, accanto a Pohjanpalo. Mignani ha schierato un assetto offensivo con Di Mariano e Insigne dal primo minuto, insieme a Soleri e Brunori, nel tentativo di ribaltare il risultato.

Tuttavia, è stato il Venezia a prendere immediatamente il controllo della partita. Dopo solo quattro minuti, un tiro di Tessmann ha beffato Pigliacelli, mandando in tilt il Palermo. Il Venezia ha continuato a dominare, sfiorando il raddoppio già nel primo quarto d’ora, mentre il Palermo ha mostrato un atteggiamento deludente e bloccato. Il 2-0 è arrivato meritatamente per il Venezia grazie a un’azione impeccabile di Zampano e Lella, conclusa da Candela.

Nella ripresa, Mignani ha effettuato diversi cambi per cercare di salvare la faccia, ma è stato il Venezia a continuare a creare occasioni pericolose. Svoboda ha sfiorato il gol al 53’, seguito da tentativi imprecisi di Di Francesco e Busio. Alla fine, il Palermo è riuscito solo a ridurre lo svantaggio con un autogol di Svoboda.

Il Venezia ha dimostrato grande forma e consapevolezza della propria forza, controllando la partita con un giro palla fluido. La stagione del Palermo si chiude con amarezza, mentre il Venezia si prepara a giocare la finale.