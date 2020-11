L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Gaetano Auteri, allenatore del Bari:

«Credo che la Ternana difficilmente terrà questo ritmo. Ma è pur vero che alcuni vantaggi li ha sempre: giocherà sabato (oggi pomeriggio, ndr.)

in anticipo. Vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse il perché. Non è la prima volta che gli umbri giocano la prima partita in anticipo, quando ci sono i turni infrasettimanali».





«La classifica non è delineata. Ci sono tante squadre che potrebbero ritrovarsi nei primi posti: Palermo, Juve Stabia, Catania e Teramo. Anche il Catanzaro è forte e rappresenta una piazza importante».