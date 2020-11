L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Beppe Scienza, allenatore del Monopoli:



«Queste sono partite che si caricano da sole, non necessitano

di altri stimoli. Tutti i calciatori vorrebbero giocare sfide del genere in uno stadio di quella caratura. Il mio grande cruccio è dover affrontare questa partita con un organico al lumicino. Abbiamo registrato un’ultima defezione come quella di Arlotti che sottrae un altro elemento alla possibilità di effettuare le rotazioni».





«Il Palermo ha perso la partita su un contropiede finale, per la verità ben

congegnato dai campani, ma solo al termine di un match nel

quale aveva letteralmente assediato l’avversario. Non avrebbe

meritato di perdere. Compagine tra le più forti del girone con un passato davvero importante. Ha giocatori capaci di metterti in difficoltà in

qualsiasi momento ed è guidata da un allenatore molto bravo

come Roberto Boscaglia che in carriera ha vinto tanto».